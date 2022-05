Ecco quali sono le location di Giustizia per tutti, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

Sarebbe dovuta arrivare su Canale 5 nel 2020, almeno secondo i piani originali: Giustizia per tutti ha invece visto varie volte slittare il proprio debutto sul piccolo schermo, soprattutto a causa del Covid che ne ha ritardato la conclusione dei lavori e costretto al rinvio. Da mercoledì 18 maggio 2022 la fiction va finalmente in onda in prima serata su Canale 5: la prima stagione è formata da sole tre puntate (in totale sei episodi) in onda ogni mercoledì sera. Vediamo ora quali sono le location dove è stata girata.

Giustizia per tutti: le location della fiction con Raoul Bova

Quali sono le location di Giustizia per tutti? La fiction è stata girata a Torino, città scelta per la produzione di diverse serie TV ma anche film, non solo italiani, ma anche internazionali, basti pensare a Fast & Furious o The King’s Man – Le origini.

Torino

Tra le location principali della fiction troviamo il Carcere Lorusso e Cotugno, l’Hotel Sara di via Gallinari (a San Salvario) che nella serie TV è la casa del protagonista. E poi ancora l’Ospedale Regina Margherita, Palazzo Nuovo (la sede dell’Università di Torino), il Palazzo ex Curia Maxima di Via Corte d’Appello.

Molte riprese esterne sono state effettuate in alcuni quartieri purifichi di Torino come Barriera di Milano, Aurora e Mirafiori Sud.

Giustizia per tutti: la trama e il cast

La trama della fiction ruota intorno alla storia di Roberto, un fotografo che viene ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie. In carcere studia giurisprudenza, si laurea e diventa un avvocato. Una volta uscito riesce a dimostrare la propria innocenza e inizia ad aiutare chi, come lui, è stato ingiustamente accusato. Intanto prova a ricostruirsi una vita e recuperare il rapporto con la figlia.

Il protagonista principale di Giustizia per tutti è Raoul Bova, nel cast della fiction troviamo poi anche Rocio Munoz Morales, Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole.

