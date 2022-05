Al termine della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda dal PalaOlimpico di Torino, a trionfare è stata l’Ucraina con Kalush Orchestra.

Nel corso della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022, al PalaOlimpico di Torino, è stato incoronato campione la Kalush Orchestra. I conduttori Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, con molta gioia hanno consegnato il premio, che l’anno scorso avevano vinto i Maneskin, presenti anche loro sul palco in precedenza come ospiti speciali e detentori del titolo, presentando il loro nuovo singolo Supermodel. Sul podio ci sono anche, al terzo posto la Spagna e al secondo il Regno Unito.

I finalisti dell’Eurovision 2022

Un evento che ha riscosso grande successo: l’Eurovision Song Contest a Torino ha catalizzato l’attenzione del pubblico di tutta Europa e del mondo con le esibizioni dei cantanti in gara. I 25 che si erano qualificati per la finale, dopo aver cantato martedì e giovedì nelle due semifinali, erano:

Credit: Brunetti

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off Romania: WRS – Llámame Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus – Jezebel Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry Francia: Alvan & Ahez – Fulenn Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi Spagna: Chanel – SloMo Paesi Bassi: S10 – De Diepte Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Germania: Malik Harris – Rockstars Lituania: Monika Liu – Sentimentai Azerbaigian: Nadir Rustamli – Fade To Black Belgio: Jérémie Makiese – Miss You Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Australia: Sheldon Riley – Not The Same Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN Polonia: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Estonia: Stefan – Hope

Di questi non sono passati per le semifinale i rappresentati delle nazioni denominate Big Five, ovvero Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Nel corso della serata si è esibita anche Gigliola Cinquetti, vincitrice dell’Eurovision nel 1964, e anche i Maneskin, che hanno presentato il loro nuovo singolo Supermodel.

Guarda il video:

