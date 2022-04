L’evento, che vedrà anche la partecipazione degli italiani Mahmood e Blanco, ha fatto il bom di prevendite andando sold-out in pochi minuti.

I posti degli eventi per l’Eurovision sono già sold-out. Le prevendite sono state prese in 45 minuti per tutti gli spettacoli del contest. Un grande traguardo per la città, il cui sindaco garantisce comunque la fruizione per tutti colori che parteciperanno. Un risultato fantastico per l’evento che inizierà il 10 maggio e che terminerà con i due vincitori di Sanremo il 14.

Eurovision fa il pieno di presenze per questo 2022

Al PalaOlimpico di Torino si terrà l”Eurovision Song Contest che ha già fatto il pienone. I biglietti per il 14 maggio in cui si esibiranno Blanco e Mahmood sono tutti esauriti in pochi minuti, come anche i ticket per le semifinali. Il sindaco Stefano Lo Russo è molto felice di questo risultato e come riporta Torino Oggi, dichiara: “ Questo è un ottimo segnale, dal punto di vista di attesa di questo evento. Noi ci stiamo occupando di consentire la fruizione del festival anche a chi non potrà comprare il biglietto“. Ovviamente abbiamo esigenza di contingentare le presenza per ragioni di sicurezza sanitaria e logistica, ma sarà una grande festa di tutta la città.”

Poi prosegue parlando delle iniziative al Valentino: “Il Valentino è una location a cui noi torinesi siamo molto legati, che a nostro modo di vedere si prestava bene anche ad una fruizione di un pubblico giovanile, in uno spazio aperto che potesse contenere molte persone in condizioni di sicurezza. Oggi organizzare manifestazioni all’aperto con numeri molto grandi è complesso: ci sono procedure lunghe ed articolate“.

