Cristiano Ronaldo non giocherà per il Manchester United a Liverpool dopo la morte di uno dei suoi gemelli appena nati. La morte del bambino è stata annunciata dal calciatore e dalla sua compagna, Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo non gioca dopo la morte del figlio

“La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sta supportando i suoi cari in questo momento immensamente difficile“, queste le parole presenti in un comunicato ufficiale del Manchester United che annuncia l’assenza del calciatore dopo il lutto subito.

“Per questo, possiamo confermare che non sarà presente nella partita contro il Liverpool ad Anfield martedì sera e sottolineiamo la richiesta di privacy della famiglia. Cristiano, stiamo tutti pensando a te e diamo forza alla famiglia” ha comunicato la società nella nota.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

L’annuncio straziante sui social

Scrivendo sui social, Cristiano ha dato il tragico aggiornamento: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità“. Il post:

E ha aggiunto: “Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutta la loro assistenza e supporto esperti. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre“.

