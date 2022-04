Dopo la nascita della piccola Grace, Stash diventa papà bis: la compagna Giulia Belmonte è di nuovo incinta. Il cantante dei The Kolors ha rivelato di voler un’altra bambina per una specifica motivazione. Ecco cosa ha dichiarato.

Stash ha rivelato che è davvero un “miracolo” la seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Grace.

Il cantante dei The Kolors, infatti, ha detto che “Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a nuove emozioni, ci sentiamo veramente miracolati. Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell’istante si è instaurato qualcosa di magico tra me e lei“.

E aggiunge: “Quindi vorrei fosse un’altra femmina sia per il rapporto speciale che si instaura tra papà e figlia, ma anche per Grace, visto che avranno meno di due anni di differenza“.

Riguardo al tema matrimonio con la compagna Giulia Belmonte, il cantante ha detto che, se convoleranno a nozze, avverrà tutto in maniera naturale.

“Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”.

