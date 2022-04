Melissa Satta ha trascorso la Pasqua in Marocco con il fidanzato Mattia Rivetti, il figlio Maddox e una coppia di cari amici.

Pasqua in Marocco per Melissa Satta e il fidanzato Mattia Rivetti. L’ex velina è volata nel caldo paese nordafricano insieme al figlio Maddox e a una coppia di amici. Il gruppo ha girato per Marrakech, scattando diverse foto durante il viaggio.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: Pasqua in Marocco

L’ex velina e Mattia Rivetti sono volati in Marocco, insieme a due cari amici: Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e la moglie Arianna Alessi. Le coppie hanno portato con loro anche i rispettivi figli, ossia Maddox e Sydne. Uno scatto:

Una pausa dalla routine di tutti i giorni per girare tra i souk: ceramiche e stoffe hanno fatto da sfondo al giro che la compagnia si è concessa durante questa pausa pasquale.

Melissa Satta

La coppia e il progetto di convivenza

Al momento, i due non vivono sotto lo stesso tetto e molti fan sicuramente si chiederanno quando compieranno questo importante passo.

Le sue parole in merito: “Non viviamo ancora insieme io e lui. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura. Se voglio diventare di nuovo mamma? Ma certo, lo voglio sicuramente anche per Maddox“.

