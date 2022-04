Insieme al fidanzato Carlo Beretta, Giulia De Lellis ha trascorso una bella giornata godendosi il sole e scattando foto in cui si vede il seno.

Giulia De Lellis si è goduta il sole primaverile, in compagnia del fidanzato Carlo Beretta. I due sono andati in spiaggia e hanno pubblicato, sui social, diversi scatti nei quali la bella influencer mostra il suo seno dal top corto sotto il quale non c’è biancheria intima.

Giulia De Lellis, seno in vista in spiaggia

Sole, spiaggia, caldo e relax: così hanno trascorso la giornata insieme l’influencer e il fidanzato Carlo Beretta. I due hanno scattato diverse foto – poi pubblicate sui social – in cui Giulia mostra il seno ai suoi seguaci. Ecco gli scatti:

Nella didascalia, la De Lellis fa una dedica al suo fidanzato al quale dice: “Tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia dove non sono stato mai“, richiamando le parole della canzone di Lucio Dalla.

Giulia De Lellis

Una giornata a Forte dei Marmi

Il rampollo di casa Beretta e la sua fidanzata hanno trascorso delle ore liete a Forte dei Marmi. Giulia ha indossato un top crochet dal quale si intravedevano le sue forme e i suoi capezzoli. Altre foto:

Un outfit che i fan hanno apprezzato moltissimo, anche se non sono mancate le critiche da parte di diversi utenti dei social.

