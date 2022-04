Nella sua copertina del talk show condotto da Bianca Berlinguer, lo scrittore tocca alcuni argomenti chiave della settimana e ha parlato della ragazza lesbica portata dall’esorcista dai suoi genitori.

Come di consueto, Mauro Corona discute sulle questioni più importanti della settimana delineando la sua copertina di CartaBianca. Lo scrittore ha affrontato varie tematiche: la polemica tra la Meloni e Canfora, la guerra in Ucraina e infine, la ragazza portata dall’esorcista solo perchè lesbica.

Le parole di Mauro Corona

Bianca Berlinguer

Come riporta Libero Quotidiano, Mauro Corona parla della polemica riguardo la ragazza lesbica portata dall’esorcista dai genitori. Lo scrittore ha dichiarato: “I genitori che hanno portato la figlia da un esorcista perché lesbica? Camminiamo su un sentiero medievale fatto di tabù, superstizioni e cose simili. Mi addolora che ci siano genitori che non accettano i figli… L’amore è per tutti ed è di tutti“.

Dunque Corona, ha espresso una delle opinioni più diffuse sul web ovvero l’indignazione per il gesto dei genitori della ragazza che non accettano la scelta della loro figlia. Parlare di “sentiero medievale” è un modo dello scrittore per condannare un atteggiamento che non dovrebbe più esistere ai giorni nostri.

Dopo lo scrittore tocca anche un altro importante argomento che ha tenuta alta la discussione della settimana. Lo scontro tra Giorgia Meloni e Canfora e l’accusa da parte di quest’ultimo alla parlamentare di essere “neonazista nell’anima”. Su questo punto Corona afferma: “Luciano Canfora ha detto che Giorgia Meloni è neonazista nell’anima? Si è lasciato prendere dall’astio, la sua è stata una cattiveria inutile. Meloni fa una politica di destra ma non è nazista”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG