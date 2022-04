I Cugini di Campagna ritirano la diffida contro Mediaset ma spiegano qual è veramente la frase pronunciata da Silvano all’Isola dei Famosi.

In occasione di un’intervista su Nuovo TV, Ivano Michetti ha dichiarato a nome dei Cugini dei Campagna che hanno ritirato la diffida a Mediaset. Allo stesso tempo però, Silvano ha spiegato di non aver bestemmiato e che la frase “incriminata” è un’altra.

Le dichiarazioni dei Cugini di Campagna

Silvano, come dichiara Fan Page, ha dichiarato: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”. “Abbiamo lasciato stare” fa eco Ivano. I Cugini di Campagna trovano ingiusto quello che è successo loro all’Isola dei Famosi. Il membro della band che avrebbe bestemmiato ha sottolineato di essere molto religioso e di non avrebbe mai detto qualcosa di così blasfemo. Dunque, quale sarebbe la frase pronunciata da Silvano ad Alvin, appena toccata la riva della Playa? L’ex naufrago dichiara: “Santo Dio!” e non “Porco D….”

Queste le parole della band che continua esclamando: “È veramente assurdo quello che mi è successo“. Mediaset ha infatti deciso di squalificare i concorrenti proprio in seguito alla bestemmia, con un comunicato ufficiale: “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“.

