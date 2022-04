L’ex tennista annuncia nel giorno del suo compleanno di essere incinta, mostrando un tenero pancione al mare.

La campionessa è incinta e lo annuncia lei stessa sui social con un post che ha fatto impazzire il web. Non ha scelto un giorno qualunque per dare la notizia ma il suo trentacinquesimo compleanno. Le tenere foto hanno fatto il pieno di like e i suoi fan l’hanno inondata di commenti positivi.

L’annuncio di Maria Sharapova: “Mangerò per due”

L’ex tennista ha scritto con un post su Instagram: “Un bellissimo inizio! Mangiare torta per due è sempre stata la mia specialità“. A corredo delle sue parole delle foto di lei con il pancione al mare che accarezza con un bellissimo sorriso.

Come riporta Leggo: “Maria Sharapova è fidanzata da ormai alcuni anni con Alexander Gilkes, 42enne britannico, con cui dovrebbe sposarsi quest’anno. Lui è un imprenditore, ricco mercante d’arte, cofondatore della casa d’aste online Paddle. Gilkes è un personaggio molto in vista nel Regno Unito, avendo studiato insieme ai principi William e Harry, e frequentando numerosi vip del Paese. Oggi vive in California insieme a Sharapova.“

L’ex tennista si è ritirata nel 2020, dopo aver fatto una carriera notevole vincendo cinque tornei del Grande Slam. Maria ha deciso come spesso accade di dedicarsi alla sua vita privata e mettere su famiglia e ora potrà farlo con il suo amore. Tra loro sembra andare a gonfie vele tanto da decidere di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

