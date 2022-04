A ridosso dei suoi 96 anni, c’è preoccupazione per le condizioni di salute della sovrana in quanto non sarebbe apparsa neanche a Pasqua.

“Stanca ed esausta”, queste le parole che la regina Elisabetta ha dichiarato dopo aver contratto il Covid-19. Proprio dal virus, la sovrana non avrebbe mai del tutto recuperato il suo stato di salute e ha cominciato ad accusare i colpi. A ridosso dei suoi 96 anni, ci si chiede come stia davvero.

Come sta la regina Elisabetta?

Regina Elisabetta

In tanti si stanno chiedendo come stia la regina Elisabetta la cui salute, nonostante la sua età, non è mai stata messa in discussione. La stessa sovrana ha fatto cenno più volte al Covid-19, una malattia che l’ha stancata e debilitata al punto tale da dover ridurre la sua agenda e saltare molte occasioni ufficiali.

Domani, 21 aprile 2022, la sovrana compie 96 anni e la preoccupazione è alta proprio per le sue condizioni di salute precarie. Elisabetta II ha saltato anche la solita apparizione in occasione della Pasqua e questo è un altro evento che fa capire la portata della situazione. Ciò che ha fatto anche scalpore è l’invito della sovrana ai duchi di Sussex sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino il prossimo giugno. Elisabetta, dunque, si sarebbe anche molto “addolcita” nei confronti di Meghan e Harry invitandoli in una occasione davvero importante. C’è aria di riconciliazione? Sicuramente non è casuale questo avvicinamento proprio a ridosso dei suoi 96 anni, probabilmente la sovrana vorrebbe aggregare la sua famiglia.

