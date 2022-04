La storia tra la conduttrice e il medico continua lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, ma i due sono stati paparazzati in un albergo a Milano dopo aver, presumibilmente, passato la notte insieme.

La relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ormai è abbastanza nota, sebbene i due non abbiano confermato nulla pubblicamente. La coppia sarebbe tornata a vedersi in un hotel di Milano, dove sembrerebbe aver passato la notte insieme. La loro complicità è alle stelle, e il loro amore continua nonostante sia lontana dal mondo dello spettacolo.

Michelle e Giovanni: notte d’amore tra la coppia

Michelle Hunziker

Secondo il settimanale Chi che li ha paparazzati, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno passato la notte insieme in un hotel a Milano. I due non sono mai stati beccati insieme ma separati uscendo dallo stesso hotel, prima uno e poi l’altro. Sicuramente non si può essere certi della loro storia, nonostante in precedenza siano stati fotografati tra baci e complicità ma il sospetto che abbiano dormito insieme è alto.

Come riporta Today: “La mattina seguente lei e Angiolini sono usciti a pochi minuti di distanza dall’hotel: Michelle è torna a casa e lui si è diretto in stazione. Prima del loro, presunto, incontro Michelle era passata da casa a cambiarsi. Insomma una coincidenza che non può non far parlare, anche perché Michelle non si è mai nascosta: per lei l’amore è una cosa importante e quando c’è bisogno di giocare si è sempre messa in gioco, chissà se il bel dottore sarà l’uomo per ricominciare una nuova vita.” E’ chiaro che la presunta coppia voglia tenersi lontana dal gossip e non sia ancora pronta a uscire allo scoperto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG