Il giornalista replica alle parole di Fedez e Belen che in un podcast hanno parlato di Corona e del perchè sarebbe “ossessionato” dal rapper.

Dopo che Fedez con ospite Belen ha parlato dei motivi per cui il giornalista lo odierebbe, arriva subito la replica di Fabrizio Corona. Sui social, l’ex paparazzo spiega le ragioni per cui ha spesso parlato male del rapper e replica anche alle parole della sua ex.

La replica di Corona a Belen e Fedez

Fedez

Dopo aver sentito il podcast di Fedez con ospite Belen, Fabrizio Corona ha replicato ai due con una storia su Instagram dichiarando: “Partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal “bolla”. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa incazzare, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato. Ultima cosa: i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare…Un abbraccio e rimettiti in forma.”

Il rapper aveva infatti chiesto alla showgirl il motivo per cui Corona ce l’avesse con lui e Belen dichiarava: “Non penso che ti odi, è invidioso perché sei più tatuato di lui. Comunque è un suo modo di fare ricorrente, ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato“

