Nonostante il periodo al reality abbia destabilizzato l’equilibrio della coppia, Alex Belli e Delia Duran hanno ritrovato la loro complicità. Sul settimanale Chi, la coppia ha rivelato di volere dei figli ma di dover ricorrere alla fecondazione assistita. Hanno già immaginato i nomi dei loro futuri bambini.

Come riporta Today, Alex Belli e Delia Duran rivelano di voler allargare la famiglia: “Non è facile, ma alleggeriamo, nulla è impossibile“. I due aveva svelato prima del GF Vip 6 di aver provato ad avere un bambino senza riuscirci e di dover dunque ricorrere alla fecondazione assistita.

La coppia sta già fantasticando sui nomi dei loro futuri figli: “Pantera se è femmina, Alex Jr se maschio perché la mia dinastia, da egoriferito, deve continuare”. L’attore parla poi del percorso al reality: “Il reality è intrattenimento, ma non bisogna portarlo a casa. Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality. Resta un’amicizia e rifarei tutto, ma si è spenta la connessione. Oggi nella mia vita c’è solo Delia“.

La coppia dopo tutto ciò che è successo con l’influencer italo-americana che ha tenuto banco per moltissime puntate, sembra aver ritrovato la serenità. Tra Alex e Soleil invece le cose si sono freddate e i due sono sempre più lontani.

