A Storie Italiane sono emersi dei dettagli su quando e come verranno celebrati i funerali dell’attrice la cui morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo.

La morte di Catherine Spaak ha sconvolto tutti anche Eleonora Daniele,a mica dell’attrice, che da diversi giorni sta dedicando il suo Storie Italiane proprio a lei. Oggi in diretta sono stati rivelati alcuni dettagli dei funerali dell’attrice, quando e come verranno celebrati.

Quando e come saranno i funerali di Catherine Spaak

Catherine Spaak

Proprio a Storie Italiane, in collegamento sono emersi dei dettagli sul funerale di Catherine Spaak. Le celebrazione avverranno domani nel pomeriggio ma non è stato rivelato dove esattamente. I funerali avverranno, infatti, in forma privata nel rispetto dei famigliari dell’attrice. Altro particolare emerso è che al mattino il feretro lascerà la clinica e che né oggi ma neanche domani ci sarà la camera ardente.

Eleonora Daniele ha poi anche invitato anche Orso Maria Guerrini che ha parlato della relazione con Catherine. L’uomo come riporta Il Sussidiario dichiara: “Ci vedemmo in campagna, nella zona di Spoleto – ha detto Orso Maria Guerrini -: ricordo che io la aspettavo accanto alla mia auto. Avevo saputo del suo divorzio e anche io ero reduce da una esperienza analoga. Da lì capimmo di provare gli stessi sentimenti di dolore e di dispiacere per le cose sbagliate che c’erano state in passato“.

E ancora: “Lei era molto tedesca, terrificante nella sua attenzione al lavoro. Mi propose di fare assieme delle letture e ci accorgemmo che c’era forse qualcosa di non vissuto anche prima. Da parte mia qualcosa c’era, una speranza. Forse era presente anche in lei, che era una donna alla quale non si poteva resistere nel momento in cui lei decidesse di farti innamorare. Era irresistibile ed è successo. Per la sua bellezza, certo, ma anche per la sua infantile ingenuità e semplicità”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG