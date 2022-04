L’influencer ha condiviso diverse storie in cui racconta ai suoi fan di non stare per nulla bene e chiede consiglio sui social.

Chiara Ferragni ha contratto una brutta influenza e non riesce a farsela passare. L’influencer sta proprio male e ha condiviso diverse storie su Instagram in cui racconta le sue sensazioni e problematiche legate al suo stato di salute. L’imprenditrice ha anche chiesto aiuto ai suoi follower se avessero qualche soluzione per poter stare meglio.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Nelle storie su Instagram Chiara Ferragni dichiara: “Sono k.o” e ancora “Ho i brividi e mi sta salendo la febbre“ così l’influencer ha informato i suoi fan di avere l’influenza e di stare molto male. La bella imprenditrice dichiara poi: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato? E’ tutto partito da Leo che ha febbre da 5 giorni. Io da ieri sono con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore“.

Dagli scatti si nota in effetti che la Ferragni è molto provata in questi giorni e non sa davvero come migliorare. Non si parla dunque di Covid-19 che l’influencer non ha proprio menzionato ma di una forma aggressiva di influenza partita dal figlio Leone. A quanto pare i guai non sono finiti in casa Ferragnez che dopo aver avuto il virus e fatto un periodo di quarantena, ora sono in preda a mal di testa, dolori e febbre alta. In tanto Chiara chiede aiuto ai suoi fan che potrebbero avere qualche suggerimento per lei.

