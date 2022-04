La modella ha dovuto abbandonare il reality per un motivo di salute che non ha potuto rivelare prima, l’ex naufraga ora chiarisce tutto sui social.

Con un lungo post sui social, Jovana Djordjevic rivela nel dettaglio qual è stato il problema di salute per cui ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi. Da quello che emerge la modella voleva rimanere ma qualcosa le ha impedito di continuare la sua avventura sulla Playa.

Le dichiarazioni di Jovana Djordjevic

Jovana Djordjevic dichiara con un post su Instagram: “Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi che avete votato per me, non potevo credere al feedback che ho ricevuto. Vi amo tutti!!!“. La modella spiega quale sia stato il problema di salute per cui ha lasciato il reality: “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc.”.

E ancora: “Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo). Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via.“

