Ligabue pubblica ‘Una storia’ la sua autobiografia, edita da Mondadori. Il libro è pre-ordinabile ed è in uscita il 3 maggio 2022.

Luciano Ligabue: Una storia è l’autobiografia del rocker di Correggio che esce il 3 maggio 2022. Un libro in cui l’artista si racconta a 360 gradi, a partire dall’infanzia, fino all’età adulta, ripercorrendo, nel contempo, la sua lunga e prolifica carriera musicale.

Luciano Ligabue: esce l’autobiografia ‘Una storia’

Come suggerisce il titolo, si racconta “una storia” anche se si tratta della storia di Luciano Ligabue, uno degli artisti musicali più amati e conosciuti del nostro paese che, in tanti anni di carriera, ha raccolto consensi e fan da ogni dove. Il post su IG:

Come si legge nella didascalia, in questo libro “Liga per la prima volta si racconta”, rivelando ai fan “la sua storia, quella più intima, personale e famigliare“, affrontando “per iscritto il bilancio della sua esistenza, con l’eclettismo artistico che gli è proprio“.

Il ricordo della madre Rina

All’interno del libro, viene ricordata anche la madre da parte del rocker di Correggio, il quale, in particolare, cita un episodio ricorrente della sua infanzia.

“Ogni volta che mi fa il bagno, mia madre poggia la punta del dito sulla cicatrice e l’accarezza. ‘Questo sfregio crescerà con te. Diventerà grande insieme a te. E lo troverai sempre lì a ricordarti una cosa: puoi anche faticare a nascere, o prenderti la peritonite quando ancora non sai camminare, ma ce la fai, capito? Tu ce la fai. Te lo dice la Rina”.

