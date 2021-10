Su RaiPlay arriva Ligabue – E’ andata così, la docu-serie che racconta la storia e la carriera del celebre rocker italiano.

Era la fine degli anni ’80 quando Luciano Ligabue iniziava a farsi conoscere come artista. Dagli anni ’80 di strada ne ha fatta davvero tanta e da molto tempo è uno dei cantanti più amati in tutta Italia: la sua storia e la sua trentennale carriera sono raccontati in Ligabue – E’ andata così, la docu-serie prodotta e realizzata dalla Rai che è ispirata dall’omonima autobiografia del rocker, scritta durante il periodo del lockdown per il Covid a quattro mani con il giornalista Massimo Cotto. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Ligabue – E’ andata così: la serie TV

La serie Tv Ligabue – E’ andata così racconta il celebre cantante in un modo inedito. Il racconto è inoltre arricchito dalla collaborazione di altri famosi cantanti come Elisa e Francesco De Gregori, che sono stati protagonisti di alcuni celebri duetti proprio con Luciano Ligabue: la prima ha cantato insieme a Ligabue Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente, il secondo invece Alice, Viva l’Italia e altre canzoni ancora.

Ad arricchire la serie TV ci sono poi anche alcuni attori, come Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino. Entrambi hanno lavorato anche nei film diretti dallo stesso Ligabue: il primo è il protagonista principale di Radiofreccia, il secondo è uno dei protagonisti di Da zero a dieci.

Ligabue – E’ andata così: su RaiPlay

Per poter vedere Ligabue – E’ andata così basta collegarsi su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere da Smart TV, tablet e smartphone tramite app ma anche collegandosi direttamente al sito dal proprio computer. La serie TV Ligabue – E’ andata così è disponibile a partire da martedì 12 ottobre 2021. In totale le puntate sono 3, tutte della durata di 15 minuti.