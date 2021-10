L’attore polacco Chris Cugowski ha ottenuto un enorme successo e ha vinto la puntata di Tale e Quale interpretando Damiano dei Maneskin con una fantastica performance.

In Italia l’interpretazione di Damiano dei Maneskin è di Alba Parietti, non particolarmente apprezzata dai giudici e dal pubblico. L’edizione polacca di Tale e Quale Show ha fatto, con la stessa performance, il pieno di successo. A cantare in veste del leader della band è Chris Cugowski che ha incantato il pubblico con la sua interpretazione.

Chris Cugowski interpreta Damiano dei Maneskin e vince la puntata del Tale e Quale polacco

Il parallelismo tra la versione italiana e la versione polacca di Damiano dei Maneskin viene ironicamente spontaneo. L’interpretazione di Alba Parietti “è stata penosa” come lo ha definita il giudice Malgioglio, mentre quella dell’attore 22enne Chris Cugowski è stata molto apprezzata tanto da vincere la puntata di Tale e Quale Show. Il polacco Chris commenta la sua vittoria sui social: “Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili. Finora questa è la mia performance più impegnativa in questo show. Volevo davvero trasmettere l’atmosfera che i Måneskin creano durante le loro esibizioni e spero che almeno in una certa misura ci sia riuscito. Sono anche molto grato per aver vinto questa puntata. Ho donato i soldi alla Little Prince House, ospizio situato a Lublino”.