Arriva in TV Ex on the Beach 3: dai concorrenti ai conduttori, ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

C’è anche Ex on The Beach Italia 3 tra i tanti programmi dell’autunno. Il programma in cui un gruppo di ragazzi e ragazze single si ritrovano in uno scenario da sogno per trovare l’amore, ma dovendo fare i conti con le ex fidanzate e gli ex fidanzati, è arrivato alla sua terza edizione. Tante novità ma anche alcune conferme, tra cui la coppia di conduttori: come nella passata stagione, infatti, sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a fare le veci dei padroni di casa e a condurre il dating show. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Ex on the Beach 3.

Ex on the Beach 3: quando inizia

Il debutto di Ex on the Beach 3 è in programma per mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 22. Ogni settimana, sempre di mercoledì alle 22, va poi in onda una nuova puntata del programma.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dove vedere Ex o the Beach 3? Come sempre è MTV a trasmettere il dating show, per vederlo bisogna quindi sintonizzarsi sul canale 131 di Sky. Il programma con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser può però essere visto anche in diretta streaming su NOW TV.

Ex on the Beach 3: i concorrenti

In Ex on the Beach 3 i single protagonisti del programma sono in totale 8. C’è Cecilia, una ragazza appassionata di musica che ha composto diverse canzoni per sfottere i suoi ex fidanzati. Khady lavora come ragazza immagine in diversi locali ed è difficile da conquistare. Poi c’è Luana, amante dei gatti e lei stessa sente di essere un po’ una felina. Infine, per quanto riguarda le ragazze, troviamo Syria, una ragazza ambiziosa dai gusti tutt’altro che semplici.

Per quanto riguarda i concorrenti uomini di Ex on the Beach 3 troviamo Donato, che è tornato in Italia dopo aver vissuto per quattro anni in Canada. Federico, un ragazzo molto sicuro di sé che è anche molto attivo su TikTok. Giampaolo, amante degli sport e influencer molto attivo sui social. Infine Manuel, un giovane ballerino e spogliarellista.