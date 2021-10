Su Netflix arriva Yara, il film diretto da Marco Tullio Giordana che racconta la storia dell’omicidio di Yara Gambirasio.

Yara, il film che ripercorre la storia dell’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra (un caso che ha scosso l’opinione pubblica), sta per arrivare su Netflix. Il regista Marco Tullio Giordana ha voluto raccontare questa storia, che fa ancora molto discutere per la sentenza di ergastolo a Massimo Bassetti, il muratore ritenuto colpevole dell’omicidio ma che si è sempre dichiarato innocente, anche per come si sono svolte le indagini con i test del DNA fatti a tappeto sulla popolazione per cercare di individuare il colpevole dell’omicidio.

Yara: l’uscita su Netflix e al cinema

“Una risoluta Pm si dedica completamente al caso di una tredicenne scomparsa e fa di tutto per arrivare alla verità. Basato su una storia vera” così Netflix ha presentato il film. Ma quando esce Yara? L’uscita del film su Netflix è stata fissata per venerdì 5 novembre 2021. I lavori per la realizzazione della pellicola, che oltre che essere distribuita è anche prodotta da Netflix, erano cominciati un anno fa, nel 2020.

Ancora prima di arrivare in streaming su Netflix, per soli tre giorni, da lunedì 18 a mercoledì 20 ottobre, sarà possibile vedere il film di Marco Tullio Giordana nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Yara: il cast del film su Netflix

La protagonista principale di Yara è Isabella Ragonese che veste i panni del pubblico ministero Letizia Ruggeri impegnata in prima persona nelle indagini.

A interpretare il ruolo di Massimo Bossetti è invece Roberto Zibetti. Nel cast del film sono poi presenti anche Alessio Boni, nei panni del Colonnello dei Carabinieri), Thomas Trabacchi in quelli del Maresciallo. E poi ancora Sandra Toffolatti e Mario Pirrello, che interpreteranno i ruoli dei genitori della tredicenne, Fulvio e Maura Gambirasio. Infine, a vestire i panni di Yara Gambirasio è Chiara Bono.

