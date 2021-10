Secondo le ultime anticipazioni trapelate dal Vicolo delle News, la puntata odierna di Uomini e Donne vedrà finalmente la messa in onda dell’abbandono di Joele Milan dal programma.

Sono ormai almeno un paio di settimane che il pubblico da casa attende con trepidazione la messa in onda della puntata in cui il giovane tronista Joele Milan viene irrimediabilmente allontanato dallo studio del celebre dating show di Canale 5. Nel corso di una sessione di ballo, infatti, il ragazzo si era avvicinato a Ilaria e, credendo di essere al riparo da occhi (o forse sarebbe meglio dire orecchie) indiscreti, le aveva sussurrato che un amico aveva cominciato a seguirla su Instagram. Joele le ha quindi suggerito di ricambiare il follow, in modo che loro due potessero scambiarsi messaggi senza essere “spiati” dalle telecamere. Il piano di Joele, tuttavia, è stato scoperto dalla produzione, e il verdetto è la squalifica del programma.

C’è gran motivo di pensare che il momento del confronto tra la conduttrice e Joele sarà proprio oggi. La puntata di ieri, infatti, si è conclusa con il tronista che ballava insieme a Ilaria dopo essere uscito in esterna con quest’ultima. Molto probabilmente è proprio questo il momento “incriminato” in cui Joele, convinto di non essere sentito, fa la sua confessione a Ilaria. Secondo una semplice progressione cronologica, quindi, questo suo gesto sarà probabilmente al centro della puntata di oggi.