Sono trapelate le anticipazioni per puntata di Amici 2021 che andrà in onda domenica 17 ottobre: ci saranno due eliminati, la rivelazione sul destino di Flaza e una nuova punizione per i cantanti.

Sarà una puntata carica di eventi quella che andrà in onda domenica 17 ottobre, e purtroppo la maggior parte di essi avranno un gusto piuttosto amaro. Si tratta di ben due nuove eliminazioni, della rivelazione del destino di Flaza riguardo il suo cammino nel programma e l’annuncio dell’ennesima punizione per i cantanti della scuola. Il sito Quellochetuttivoglionosapere ha appena pubblicato le nuovissime anticipazioni per la prossima puntata di Amici 2021: diamoci un’occhiata.

Si comincia con la sfida tra Elisabetta, ex allieva 2020 di Arisa, e la cantautrice Alessandra. Quest’ultima si presenta alla prova cantando la sua canzone 2 Minute e Quando Piove di Pino Daniele, mentre Elisabetta ha puntato sull’esecuzione di due pezzi in inglese. A far da giudice è Carlo di Francesco, che concede la vittoria ad Alessandra.

La sfida di ballo voluta da Alessandra Celentano, invece, riguarda Mattias e il ballerino classico Guido. I due si sfidano sotto lo sguardo attento di Kledi, e nonostante l’ottima prova, uno dei due deve essere eliminato: si tratta di Matt, che lascia il programma tra le lacrime dei compagni.

Concediamoci un momento di leggerezza con un respiro di sollievo per Flaza: erano molte le ipotesi sulla possibile eliminazione della cantante da Amici 2021, ma secondo le anticipazioni l’allieva continuerà semplicemente ad avere la maglia sospesa, ma è a tutti gli effetti ancora parte del programma. Restando in tema, il cantante Giacomo è l’unico allievo a cui non è stata confermata la maglia, ma occorre precisare che anche altri concorrenti hanno ricevuto critiche e voti bassi.

Infine il nuovo provvedimento disciplinare, che interessa esclusivamente i cantanti della scuola. Nel corso della puntata, infatti, gli allievi in questione dovranno presentare senza alcun aiuto tecnico un pezzo improvvisato scelto da una lista di canzoni. A giudicarli sarà Ermal Meta.