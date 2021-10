Con tutta probabilità Gemma Galgani tornerà a essere protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne: secondo le anticipazioni appena trapelate, infatti, la dama potrebbe essersi infatuata del cavaliere Maurizio.

Coloro che seguono in maniera più o meno assidua il celebre dating show in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14:45 su Canale 5 di certo non possono fare a meno di conoscere Gemma Galgani. Nel corso dei suoi anni di permanenza nel programma la dama torinese si è resa protagonista (sia in positivo che in negativo) di innumerevoli vicende, e si può dire con assoluta tranquillità che le sue scaramucce e discussioni con l’opinionista Tina Cipollari hanno raggiunto un livello iconico. Eppure, nonostante in molti ormai siano arrivati a dubitare che Gemma possa mai trovare qualcuno che la accontenti, lei ancora ci crede, e spera di trovare la persona giusta con cui costruire una lunga e prospera storia d’amore.

E questa persona giusta potrebbe finalmente essere arrivata. Maurizio è un cavaliere che si è presentato in puntata spiegando di aver voluto partecipare a Uomini e Donne con un unico desiderio: conoscere e corteggiare Gemma. Quest’ultima ha deciso di dargli una possibilità, che a rigor del vero è già più di quanto abbia concesso ad altri uomini che si sono presentati dichiarandole la loro ammirazione. I due, così, sono usciti insieme per una cena romantica: che si tratti finalmente di un vero e proprio colpo di fulmine per la dama torinese?