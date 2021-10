Con l’avvicinarsi della messa in onda si Back to School, che debutterà su Italia 1, sono trapelate alcune anticipazioni sui membri del cast, che comprenderà Ignazio Moser, Nicola Ventola e Clementino.

Mercoledì 10 novembre, in prima serata su Italia 1: è questa la data di debutto di Back to School, il nuovo programma di intrattenimento targato Mediaset condotto da Nicola Salvino. Se la messa in onda della prima puntata sarà tra circa un mese, tuttavia, sono già trapelati tutti e dieci i membri del cast. Ma andiamo con ordine: Back to School vedrà i Vip in questione tornare sui banchi di scuola, dove dovranno sottoporsi a un esame che rievocherà ansie e timori di quello della quinta elementare. Si andrà quindi a pescare un momento ben lontano nel tempo e nella memoria per la maggior parte dei partecipanti, che si troveranno nuovamente a doversi mettere alla prova tra gesso, lavagne e correzioni in rosso. Per chi sarà un piacevole esperimento nostalgico e in chi, invece, si risveglieranno incubi sepolti?

Come vi abbiamo annunciato poco fa, tutti e dieci i membri del cast sono già trapelati. Ad affrontare questo tipo di sfida ci saranno Vladimir Luxuria, Flavia Vento, Salvatore Schillaci ed Evaristo Beccalossi, le protagoniste del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, l’ex calciatore Nicola Ventola e il rapper Clementino. Poi altri volti noti dello spettacolo e del mondo del gossip, come il naufrago all’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser e l’attrice Eleonora Giorgi. Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di un cast davvero vario ed eterogeneo: non ci resta che aspettare il 10 novembre per vedere come affronteranno la nuova ma vecchia sfida dei banchi di scuola.