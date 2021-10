Secondo le ultime anticipazioni, la puntata odierna di Amici vedrà la sfida di Luca D’Alessio, una piccola discussione sulle abilità Tommaso e l’infortunio della ballerina Serena.

Si avvicina l’appuntamento con il daytime di Amici 2021, previsto per oggi giovedì 14 ottobre a partire dalle ore 16:10 su Canale 5. Si tratterà, secondo le ultime anticipazioni, di una puntata piuttosto carica di emozioni e discussioni. In apertura toccherà a LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, difendere la maglia e il diritto di continuare a partecipare al programma. La sfida è uno dei risultati del provvedimento disciplinare di qualche giorno fa, causato dalle condizioni di disordine assoluto della casa messa a disposizione degli allievi. Prima di lui Mattia, Christian e Luigi sono già saliti sul palco per difendere la maglia per lo stesso motivo: ora è il turno di LDA, che oltre a convincere i giudici dovrà anche sconfiggere le paure interiori per dimostrare che non è diventato allievo di Amici solamente perché figlio di Gigi D’Alessio.

LDA deciderà di cantare il suo inedito, e i professori non hanno alcun dubbio: il cantante può continuare la sua avventura nel talent show condotto da Maria De Filippi. Sciolto questo nodo di tensione, arriviamo a critiche e situazioni un po’ più controverse: Tommaso, ad esempio, sarà messo in discussione dai professori. Il cantante era riuscito a entrare nella scuola dopo che Lorella Cuccarini rimase incantata dal suo talento, ma pare che la situazione stia cambiando per il peggio…

Serena, invece, rimarrà ancora ferma per qualche giorno a causa di un piccolo infortunio. Al suo rientro, tuttavia, la aspetta un compito davvero difficile: dovrà infatti dimostrare che la fiducia che Raimondo Todaro le ha concesso è ben riposta, e convincere Alessandra Celentano e Veronica Peparini del suo talento.