La voce di Ermal Meta, che sa di vissuto, è una delle più amate in Italia: scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e alcune curiosità su di lui.

Ermal Meta è stato sicuramente una delle rivelazioni di Sanremo 2017, dove si è classificato terzo e ha vinto il Premio della Critica con la canzone Vietato morire. Dopo il successo ottenuto al Festival della canzone italiana, Ermal è stato invitato a partecipare in qualità di giudice al serale di Amici 16 e, nel 2018, ha trionfato a Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Nel 2021, ha deciso di rifare questa esperienza, questa volta da solista, e nel 2022 ha cantato sulla Costa Toscana. Una carriera in ascesa, che ha ancora tanto da regalare al cantante albanese. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

La biografia di Ermal Meta: 10 curiosità sul cantante

– Ermal Meta è albanese, ed è nato il 20 aprile 1981 a Fier (Ariete). Si è trasferito in Italia a 13 anni insieme alla madre e ai fratelli, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito un violento. In una canzone molto cruda, Lettera a mio padre, ha raccontato il suo rapporto col genitore, col quale non parla più dall’adolescenza.

– I genitori di Ermal Meta sono musicisti (la mamma è violinista) e gli hanno trasmesso l’amore per la musica sin da piccolo.

ERMAL META

– Il suo nome in albanese significa vento di montagna: “Da noi è tipico come i vostri Carlo o Alessandro. La cultura albanese è piena di nomi con significati belli e inconsueti“, ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

– Nel 2017 Ermal Meta è stato uno dei personaggi più cercati: secondo la classifica stilata da Google è al numero 7.

– La prima canzone l’ha scritta a soli 12 anni, per una ragazza di cui si era innamorato. Un romanticone? Tutt’altro! “Ero dispettoso, facevo il duro. Era il mio modo per farmi notare“, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

– Perchè i suoi fan si chiamano i lupi di Ermal? È nato tutto al Festival di Sanremo: gli urlarono: “In bocca al lupo!” e lui rispose “Che il lupo sia con me”, invece che “Crepi”.

– Ha rivelato di aver sofferto di epatite quando aveva 5 anni, e di essere rimasto per un anno in un letto d’ospedale.

– Non ha tatuaggi ma ha un piercing sul sopracciglio.

Ermal Meta: le controversie

– È stato protagonista di una controversia: nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ironizzò sul fatto che la canzone di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fosse la sua Piccola Anima, con un tweet controverso: “#PiccolaAnima sta al #GFfvip come l’amore sta ad un armadio. Fate voi!“, scrisse.

– Prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2018 ha avuto una lite social con Morgan, che dopo essere stato rifiutato al celebre concorso canoro avrebbe dichiarato: “Il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone”, Meta avrebbe risposto con dei Tweet, replicando:

“Caro Morgan, anni fa in un’intervista dicesti ‘se non amo l’uomo, non amo l’artista’. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose.”

La vita privata di Ermal Meta: fidanzato?

Il cantante è stato fidanzato per oltre 9 anni con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. In occasione della sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, la sua compagna gli dedicò anche un tenero messaggio su Instagram: “Ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te”.

Nel 2018, in un’intervista a Vanity Fair, il cantante ha rivelato che la loro relazione sarebbe naufragata: “Ho avuto una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”.

Nell’aprile 2020 ha mostrato, in un momento di vita quotidiana (mentre cucinava), la sua nuova fidanzata Chiara. Il cognome viene rivelato solo in seguito: Chiara Sturdà, insieme al cantante, si sono conosciuti prima del lockdown della primavera del 2020, e durante questo hanno passato molto tempo insieme; un’esperienza che li ha resi una coppia molto affiatata.

Per il resto, Ermal ama il contatto con i suoi fan e infatti è molto attivo sia sulla sua pagina Facebook che su Instagram.

Al Corriere della Sera ha raccontato di essere a favore delle coppie dello stesso sesso, benché lui sia cresciuto, con un fratello di nome Rinald, in una famiglia tradizionale. “Le famiglie possono essere tradizionali o non esserlo. Quel che serve è l’amore: io ho avuto una famiglia tradizionale che era terribile. Mio padre non era una brava persona, avrei preferito mille volte qualcosa di differente. Quindi pensate ai figli maltrattati o alle donne che subiscono violenza“.

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà?

Chiara Sturdà, classe 1990, è conosciuta per essere la nuova fidanzata di Ermal Meta. Di professione, come ha scritto anche sul suo account di Instagram (che è privato), fa la marketing manager e l’agente sportivo.

Gioca a pallavolo, ma, come ha detto lei stessa, ha dovuto occuparsi di calcio nella vita.

Problemi di salute

Ha raccontato sui suoi profili social, nel luglio del 2022, di avere il volto sfigurato a causa di un problema di natura sconosciuta. Infatti alcune parti del suo viso, come dimostrato da alcune foto nelle stories su Instagram, risultavano gonfie. Il cantante ha scritto:

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan“.

Meta con il volto gonfio nelle sue stories

Dove vive Ermal Meta e patrimonio

Secondo Ilsussidiario.it, Ermal Meta ha vissuto a Bari per molti anni, insieme alla ex fidanzata e alla sua famiglia. Attualmente non è noto dove viva, anche se per il suo lavoro viaggia molto. Del suo patrimonio e dei suoi guadagni non si hanno informazioni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG