Il cantante Ermal Meta ha spaventato tutti sui social con alcune sue foto in condizioni di salute molto particolari. Cosa gli sta accadendo?

Un messaggio sui social, poi le foto davvero spaventose. Cosa sta accadendo a Ermal Meta? Il noto artista ha pubblicato su Instagram alcune stories in cui si è mostrato in condizioni di salute davvero strane con gonfiori vari sul volto. Come da lui stesso spiegato, al momento, non sa cosa gli stia capitando.

Ermal Meta, cosa gli sta accadendo al viso?

Ermal Meta

Messaggio shock e immagini ancora più spaventose, quelle condivise via social da Ermal Meta. Il cantante sta affrontando qualche problema di salute che, al momento, ha origine ignota. A confessarlo è lo stesso artista con alcune stories su Instagram.

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, ha spiegato l’uomo. “Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S. seguono foto”.

E in effetti, a giudicare le immagini, il cantautore non sembra passarsela molto bene. Ermal sarebbe dovuto essere all’evento in qualità di testimonial di un progetto sostenuto dal Ministero per le Politiche Giovanili “Destinazione Tirana” e avrebbe dovuto anche presentare ai ragazzi della sezione IMPACT! Il suo nuovo libro “Domani e per sempre”. Purtroppo, questo guaio si salute glielo impedirà.

Alcuni mesi fa, lo stesso cantante aveva contratto il Covid ma lo aveva superato nonostante qualche problematica. Adesso, però, le cose sembrano andargli decisamente peggio…

IN_Ermal_Meta

Di seguito, invece, le immagini sul palco a Rimini solamente di pochi giorni fa pubblicate dall’uomo su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG