Il cantante ha annunciato la sua positività al Covid-19 spiegando che è stato male ma ora è in lenta ripresa.

Ermal Meta è stato assente un po’ di giorni dai social, di qui la preoccupazione dei fan. Il cantante ha rassicurato tutti con un post spiegando che è risultato positivo al Covid-19 ma che ora è in ripresa. Il cantante ha svelato comunque di essere stato male.

Il post di Ermal Meta su Instagram

“Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto. Ermal“. Questo il post con cui Ermal Meta rassicura i fan per la sua assenza. Il messaggio è accompagnato dalla foto di tre tamponi tutti risultati positivi.

Il peggio però sembra essere alle sue spalle e ora non rimane che aspettare che appaia una linea sola e che torni negativo. Il cantante è molto amato infatti ha ricevuto messaggi, sostegno e vicinanza da parte dei suoi moltissimi follower. Ecco il post di Ermal:

