Alex Belli è rientrato per recuperare il rapporto con Delia Duran ma a soffrirne è sicuramente Soleil Sorge. L’influencer è crollata in un pianto tra le braccia dell’attore, sentendosi messa da parte e quasi presa in giro.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu, in un crollo Soleil Sorge rivolgendosi ad Alex Belli dichiara: “Ormai è diventato solo parte di questo schifo di teatrino che avete sbandato. Sì, è un teatrino tutto quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero e succoso non vedo un bel cazz* di niente.“

E ancora: “L’unica cosa che mi dava forza qui dentro sono stati i tweet che hai fatto,e anche quelli che non puoi più fare perché danno fastidio. L’unica cosa che mi faceva stare bene era la verità dell’amicizia e del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento solo… Non è vero che sei qui per me, sei qui per recuperare il rapporto con tua moglie.

Ti credo solo che è un po’ tutto… voglio solo tornare a casa a fare le mie cose creative da sola e farmi i cazz* miei invece di essere messa in mezzo in situazioni che non mi appartengono.

Mi sento come quando da piccoli tua mamma non faceva venire il tuo amichetto a giocare a casa. Ecco mi sento così!“

