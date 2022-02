Dopo ben 25 anni, il loro amore è sempre più forte: Claudio Amendola e Francesca Neri sono l’esempio che nel mondo dello spettacolo possono esistere coppie davvero stabili.

Oggi, 16 febbraio, l’attore romano compie 59 anni e la sua compagna di una vita ha deciso di condividere una dolcissima foto per augurargli buon compleanno: “

“Due amanti felici non hanno fine ne’ morte, nascono e muoiono più volte vivendo , hanno l’eternità della natura..”

– Pablo Neruda

Buon compleanno amore mio”

Una dedica speciale, fatta con una poesia molto romantica di Neruda, parole che l’attrice ha scelto per trasmettere il suo grande amore per Amendola. Nonostante le crisi, i momenti difficili e una separazione, Francesca Neri e Claudio Amendola continuano a stare insieme, superando tutto grazie al loro grande amore.

