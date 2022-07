Intervista a Lorella Cuccarini dove, tra i vari argomenti trattati, è uscito fuori un retroscena legato ai social e ad una sua collega…

Confermatissima ad Amici anche per la prossima edizione, Lorella Cuccarini si è raccontata a a360° a La Nuova Sardegna. Diversi gli argomenti affrontati dalla showgirl, attrice e ballerina tra cui anche la “rivalità” con Heather Parisi e anche un retroscena a livello social che la riguarda.

Lorella Cuccarini e il retroscena con Heather Parisi

Lorella Cuccarini

Come detto, nel corso dell’intervista di Lorella Cuccarini a La Nuova Sardegna, non sono mancati anche alcuni dettagli inediti del rapporto, non certo idilliaco con Heather Parisi.

In modo particolare alcuni passaggi su quanto vissuto prima e dopo l’esperienza nel programma “Nemica amatissima”, dove in teoria avrebbero dovuto provare a sistemare il loro rapporto ottenendo, a quanto pare, l’esatto effetto contrario.

Le due donne, infatti, nel corso dello show avevano avuto una brutta discussione, ma la Cuccarini ha svelato che anche prima della trasmissione con la sua collega c’era già stato qualche contrasto: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”, ha raccontato la donna. Poi il retroscena: “Heather Parisi mi ha poi bloccato su tutti i social”.

Amici e progetti

Oltre al rapporto con la Parisi, la Cuccarini ha parlato anche dell’esperienze ad Amici e delle voci su una possibile conduzione a Striscia La Notizia: “Amici? Con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza”. E su Striscia: “Ho letto anche io ma ad ora sono solo articoli che ho visto in giro”.

Di seguito un recente post Instagram della showgirl col lancio del suo canale Youtube:

