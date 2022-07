La modella e influencer Giulia De Lellis secondo i fan sarebbe incinta. Lei, però, non capisce da dove arrivi questa certezza e risponde…

Si torna a parlare di Giulia De Lellis ma in questo caso per motivi ben diversi da quelli precedenti. Dopo aver superato il Covid, contratto per la seconda volta, la bella modella e influencer sta attirando l’attenzione per altre vicende. Molti utenti, suoi fan, la starebbero riempiendo di messaggi convinti che sia incinta. Sui social, con la condivisione di una chat privata con uno di loro, la ragazza ha voluto dire la sua.

Giulia De Lellis è incinta? La risposta

Giulia De Lellis

Seguita da ben oltre 5 milioni di persone, Giulia De Lellis deve essere stata piuttosto “tormentata” da qualche utente in via privata a proposito della possibilità che fosse in dolce attesa. Infatti, a quanto pare, la ragazza ha ricevuto molti messaggi da parte dei fan allo scopo di capire se aspettasse un bimbo o meno.

Nelle ultime ore, la modella ha risposto attraverso alcune stories pubblicando anche dei messaggi. “Hai una luce diversa negli occhi… Ma non è che sei incinta?”, il messaggio che è stato mandato alla De Lellis.

Dal canto suo la ragazza non ha risposto personalmente all’utente ma ha scelto di dare un commento globale a tutti evidentemente perché in tanti le avevano posto lo stesso quesito.

“Ma perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”. Una risposta che, in realtà, fa riferimento unicamente ad un’altra storia ma che non dà un “no” secco a tale convinzione dei fan.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti a proposito.

IN_Giulia_De_Lellis

Di seguito un recente post Instagram della giovane donna in super forma:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG