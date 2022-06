La nota influencer Giulia De Lellis è positiva al Covid e non sembra passarsela bene come confermato dal suo racconto sui social.

Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid-19. Ebbene sì, la nota influencer e volto anche della televisione ha annunciato ai suoi tanti seguaci social di essersi presa, ancora, il coronavirus. La ragazza ha pubblicato una storia su Instagram dove racconta di non stare per nulla bene e di essere sorpresa per questa “forma aggressiva” del virus.

Giulia De Lellis positiva al Covid per la seconda volta

Giulia De Lellis

Il racconto di Giulia De Lellis è stato assolutamente inatteso visto che, sebbene la donna non stesse pubblicando tante stories, il suo profilo Instagram è rimasto piuttosto attivo. Poco dopo l’ora di pranzo, ecco però la brutta “sorpresa” con le parole dell’influencer e modella: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita”, ha scritto la giovane. “Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”, le sue parole a corredo di un’immagine di alcuni crostini conditi con olio.

Come detto per la De Lellis non è la prima volta col Covid dopo quella di gennaio. All’epoca la ragazza aveva raccontato l’esperienza per far conoscere a tutti come la stava affrontando: “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato”. Parole che andavano inserite in un contesto di totale paura per qualsiasi situazione relativa alla sua salute. La giovane ha infatti più volte spiegato di essere molto ansiosa soprattutto in queste circostanze.

Evidentemente presa da un attacco di nostalgia, solamente ieri, la nota influencer aveva pubblicato uno scatto social su Instagram in cui ricordava una vacanza di lavoro ad Amalfi. Di seguito il post:

