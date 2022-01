L’influencer lo annuncia con una storia Instagram: a pochi giorni dal suo compleanno è risultata essere positiva al Covid-19.

A pochi giorni dal compiere 26 anni, come lei stessa sottolinea, Giulia De Lellis ha ricevuto uno spiacevole regalo di compleanno. L’influencer è risultata positiva al Covid dopo aver fatto il molecolare e questo la preoccupa più del normale. Il motivo è la sua ipocondria che la fa essere molto ansiosa nei confronti del virus anche se le sue condizioni di salute sono ottimali.

L’annuncio social di Giulia De Lellis

“Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato. Sto cercando di rimanere tranquilla!”. Questo l’annuncio sulle storie Instagram di Giulia De Lellis. L’influencer poi sottolinea che il Covid si è presentato proprio a pochi giorni dal suo 26esimo compleanno, come un brutto regalo.

L’ex volto di Uomini e Donne è abbastanza preoccupata per il virus a causa della sua ipocondria. Su questo problema ne aveva parlato già, come riporta Fan Page: “Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!“

