Molto imbarazzata la naufraga confessa di aver sognato il bel Luca e che il contenuto fosse “piccante”, la reazione di lui non si fa attendere.

Maria Laura De Vitis sembra avere un debole per Luca Daffrè e lo dimostra in tutti i modi. La naufraga durante una chiacchierata con altri concorrenti, ammette di aver fatto un sogno erotico proprio con lui. Il bel Luca ha una reazione interessante quando lo scopre: ecco cosa fa.

La confessione spinta di Maria Laura De Vitis

Come riporta Novella 2000, Maria Laura De Vitis parlando con Luca Daffrè confessa: “Stanotte ti ho sognato“. Il naufrago poi chiede incuriosito che sogno avesse fatto e l’ex di Paolo Brosio comincia a ridere: “Non te lo posso dire“.

Ecco una foto di Maria Laura all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi li raggiunge e, rivolgendosi al naufrago, dichiara: “Ha detto che ha fatto un sogno, ma non era brutto, dunque è già una cosa positiva“. Il fratello di Guendalina allude poi a qualcosa di erotico e Maria Laura si dimostra timida. Poi la naufraga svela: “No, ho sognato che lui bussava alla mia porta nella stanza d’hotel. Io sono andata a vedere chi fosse alla finestra e c’era il cervo. Allora gli ho aperto. Dopo il sogno è continuato. Come? Non ve lo dico! Magari se si avvererà fuori di qua gli dirò che ho avuto un sogno premonitore”.

Luca Daffrè sembrava molto incuriosito dalla questione, segno che la naufraga potrebbe effettivamente piacergli. Nonostante inizialmente avesse dichiarato di essere rimasto colpito fisicamente da Estefania, poi il concorrente ha ammesso di aver rivalutato anche Maria Laura.

