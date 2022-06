In questi ultimi giorni il web ha parlato di una relazione tra i due, rifacendosi a numerosi indizi social ma ora arriva la smentita dallo staff della comica.

Nessuna storia tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, almeno così afferma lo staff della comica che ha smentito tutto. Negli ultimi giorni il web è stato letteralmente inondato di indizi, tanto che i fan hanno cominciato a parlare di una relazione tra i due che, a quanto pare, non esiste.

Perchè è circolato sul web il gossip sulla relazione tra Virginia e Baglioni

Come riporta Fan Page: “Tutto sarebbe nato dall’ultima foto pubblicata dalla comica su Instagram, in cui si mostra accanto al cantatore romano, al suo concerto alle Terme di Caracalla, lo scorso 14 giugno. Accanto allo scatto una semplice frase “Eccoci qui”, accompagnata da un cuore, che ha destato la curiosità di alcuni utenti che, infatti, si sono sbizzarriti nelle ultime ore ad avanzare ipotesi su una possibile storia d’amore tra i due.“

La foto “incriminata”

Sui social in molti hanno pensato che la canzone 1e2, brano di Baglioni, fosse dedicato a Virginia Raffaele. Oltre a questo, i fan hanno portato come prova il fatto che la compagna del cantante non si vede da tempo ai suoi concerti.

Tutto questo viene smentito da Il Fatto Quotidiano che ha scritto allo staff di Virginia Raffaele per avere spiegazioni. Lo staff ha risposto così: “È una fake news, sono molto amici si vogliono bene, ma non c’è nulla di vero“. Dunque, pare che tra i due ci sia solo amicizia e non una relazione amorosa.

