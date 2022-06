Sono diversi giorni che sta circolando la voce secondo cui i due hanno una relazione, gli indizi sono tanti sui social e anche alcune canzoni sembrano suggerire la stessa cosa.

Da molti giorni, le cronache rosa stanno parlando di una presunta relazione tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. Lui va allo spettacolo di lei, lei al concerto di lui e sembra anche che stiano collaborando a un progetto insieme. Numerosi sono i messaggi social che fanno capire che tra i due c’è qualcosa e alcune canzoni dell’artista potrebbero essere dedicate proprio alla comica.

Gli indizi social e non che suggeriscono una relazione

Claudio Baglioni

Sul web comincia a circolare la voce insistente sulla storia d’amore tra Virginia e Baglioni. Sono apparse delle storie Instagram di Deianira Marzano che fanno riferimento proprio a questo gossip: “Deiaaaa, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele dovrebbero avere una storia, tu ne sai nulla?” E ancora: “Lei ha pubblicato una foto con # uno e due, che è una canzone del nuovo album di Claudio”.

I commenti fanno anche notare come lei fosse presente al concerto di lui dietro alle quinte e la manager abbia commentato sui social: “Siete bellissimi“. Continuano le soffiate del web a Deianira, che sottolineano come diversi indizi si possono trovare anche nell’ultimo CD di Baglioni. Poi i messaggi delle fan rivelano che la compagna del cantante non si vede da tempo ai suoi concerti, mentre prima partecipava sempre.

Tra gli indizi ci sarebbe anche il fatto che Virginia Raffaele nell’ultima foto insieme a Baglioni, mette il like solo ai commenti che riprendono le canzoni dell’ultimo album.

Secondo le indiscrezioni, dunque, la canzone Uno e Due del cantante sarebbe dedicata alla comica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG