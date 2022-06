Chiara Nasti fa parlare: si mostra col pancione ma “si vanta” per non essere ingrassata come altre donne. Il termine usato fa discutere.

Finita una polemica, eccone subito un’altra. Chiara Nasti fa di nuovo discutere e ancora una volta, in qualche modo, il caos viene generato per la sua gravidanza. Dopo quanto accaduto con l’ex Zaniolo, per il quale non aveva usato certo toni morbidi, ecco un’altra uscita molto criticata dai suoi stessi seguaci social.

Chiara Nasti e le donne in gravidanza che si ‘svaccano’

Chiara Nasti

Tutta la vicenda nasce da alcuni post social della bella influencer. Chiara Nasti ha mostrato il suo fisico dopo i primi mesi di gravidanza e nei commenti ha spiegato come non sia ingrassata neppure un chilogrammo. Una fatto che è stato preso come “un vanto” da parte di molti seguaci.

“Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”, ha detto la Nasti le cui parole sono riprese da Today.

Tali affermazioni hanno portato il tanti ammiratori della ragazza a commentare. Alcuni di loro, però, non hanno creduto alle sue parole sebbene, nello scatto al post, si veda come in effetti il primo pancione ci sia ma non sia ancora troppo evidente.

A chi non credeva alle sue parole, la Nasti ha voluto rispondere in modo davvero particolare generando ulteriore polemica: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Da questo messaggio della ragazza è partito un tam tam di commenti anche molto pesanti che l’hanno obbligata a mettere delle limitazioni al post che non più essere commentato.

Di seguito il post Instagram della nota influencer in costume e il pancione che inizia a vedersi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG