Continuano i botta e risposta a distanza tra Chiara Nasti, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo. Il triangolo “amoroso” si vive sui social.

Dopo essere finita al centro della bufera per il baby shower allo stadio Olimpico, la nota influencer Chiara Nasti è stata coinvolta ancora in una situazione col suo ex Nicolò Zaniolo. La colpa? Di un coro dei tifosi della Roma contro il suo attuale compagno Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio, dal quale appunto aspetta un bambino.

Chiara Nasti, la frecciata a Zaniolo dopo coro su Zaccagni

Chiara Nasti

La vicenda Nasti, Zaccagni e Zaniolo parte dal principio: la nota influencer e il calciatore della Roma non si sono lasciati certamente nel modo migliore. Se a questo si aggiunge che il successivo fidanzato della donna è diventato il calciatore della Lazio…

Da una situazione già bollente di per sé, ecco dunque ulteriore benzina sul fuoco. Nel corso della festa della Roma per la vittoria della Conference League, tra i tifosi giallorossi si è sollevato un coro spiacevole per la coppia Nasti-Zaccagni: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”.

Parole che hanno portato Zaniolo a sorridere e quasi partecipare a quel coro offensivo verso la coppia. In queste ore, un utente social ha chiesto alla diretta interessata un pensiero su quanto accaduto e lei, senza peli sulla lingua, ha voluto rispondere a tono: “Mmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Insomma, un chiaro riferimento alle “dimensioni” intime di Zaniolo. Siamo sicuri che la vicenda non si fermerà qui…

Di seguito un post social di un utente Twitter che riporta lo screen che conferma la risposta della donna:

Chiara Nasti può stare simpatica oppure no, però quel coro è stato infinitamente irrispettoso e Zaniolo anche se non c'entra nulla, doveva evitare di apparire "allegro" in quel momento ed astenersi, perché da donna mi avrebbe dato infinitamente fastidio anche a me pic.twitter.com/KRtqDIRd5S — bigdreamer22 (@bigdreamer221) May 29, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG