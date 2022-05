Marco Masini si racconta a tuttotondo: dai disagi vissuti in passato ad una vita che lo ha visto superare diversi ostacoli molto duri.

Lunga intervista al Corriere della Sera per il noto cantante Marco Masini che ha avuto modo di affrontare diverse tematiche legate alla sua vita. Passato, presente e futuro nelle parole dell’artista che ha sottolineato alcune delle difficoltà, per fortuna superate, avute nel corso dei suoi 57 anni.

Marco Masini: la madre, le accuse e l’essere solo

Marco Masini

Si parte dall’attualità e sul fatto che nella sua vita Masini non abbia avuto una compagna da sposare: “Non sono cose che uno vuole, sono cose che capitano o non capitano. Credo sia la vita che decide tutto. E io sto vivendo questa vita da solo, ma sono contento comunque. Ho due punti di riferimento importanti che sono mia sorella e mio cugino. Sono loro la famiglia. Mia sorella ha preso il posto della figura di mia madre, mio cugino di quella di mio padre”.

Ancora parlando della famiglia e della scomparsa della madre: “Mi aggrappo a lei, al suo ricordo quando vivo dei momenti particolari. Lei è morta quando ero giovane ed è comunque il mio sostegno spirituale, quasi fosse un angelo”.

Ma nella vita di Marco Masini anche le “accuse” di portare sfortuna: “Ho una grande fortuna che è quella di non aver mai provato odio per nessuno. Ho sempre sfruttato qualsiasi situazione, anche la più difficile, per crescere e imparare. Quello che conta è migliorarsi, e tutto quello che ha contribuito a rendere difficile la vita mi ha fortificato e mi ha portato a scrivere canzoni più ‘forti’. Forse ne avrei scritte di più brutte se non avessi passato quei momenti bui, non avrei superato le difficoltà che avevo nell’incontrare di nuovo la gente”, ha concluso il cantautore che continua nel suo lavoro senza sosta come conferma il suo recente post Instagram che vi proponiamo di seguito:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG