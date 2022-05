Sono ore terribili per la regina che sui social ha annunciato la morte del suo adorato padre Faisal Al-Yasin, con un post molto toccante.

La regina Rania di Giordania ha dato un triste annuncio, suo padre è morto lo scorso venerdì all’età di 88 anni. Lei stessa scrive un post su Instagram commovente: “Caro papà, riposa in pace“. Re Abdallah ha disposto che il suo regno debba onorare sette giorni di lutto. Momenti molto duri per i reali che hanno affrontato una grave perdita.

Muore il padre della regina Rania: il regno in lutto

Rania di Giordania

Come riporta Vanity Fair: “Faisal Al Yasin, nato nel 1934 in Cisgiordania, una laurea in Medicina all’Università del Cairo e una specializzazione in chirurgia e pediatria nell’Irlanda del Nord, nel 1961, quando lavorava in Kuwait, diventò uno dei primi medici arabi a ottenere una licenza per poter aprire la propria clinica. Proprio in Kuwait Faisal Al-Yasin e sua moglie Ilham Yassin ebbero i loro tre figli: Dina, Rania e Magdi.“

Nel post su Instagram, la regina esprime tutto il suo dolore sebbene con la sua consueta pacatezza. A corredo del messaggio, Rania mostra la foto del padre sorridente come ultimo ricordo e saluto. Anche il Re ha scritto un comunicato ufficiale in cui traspare tutto il dolore per questo tragico lutto che ha colpito la sua amata consorte. Un momento davvero difficile che solo il tempo e l’amore dei propri cari può guarire.

