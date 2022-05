L’ex naufrago torna sui social dopo l’Isola e parla della mamma Carmen e di come si sente senza di lei, poi rivela cosa sta facendo dopo il reality.

Alessandro Iannoni ha abbandonato l’Isola dei Famosi per studiare all’università. Ora, ha vissuto il primo sabato sera lontano dalla mamma Carmen Di Pietro che è ancora nel reality. L’ex naufrago svela dunque com’è stato stare senza di lei e rivela un dettaglio molto simpatico.

Le dichiarazioni di Alessandro Iannoni

Isola dei famosi

Come riporta Blogtivvu, Alessandro parla sui social del primo sabato senza mamma Carmen: “Comunque ragazzi devo sfruttare queste sere perché penso che sia il mio primo sabato sera in cui non devo avvisare mia madre per dirle quando parto da casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po’ e la devo avvisare pure quando devo pisci*re!“.

L’ex naufrago ha rivelato che non andrà in studio lunedì sera per sostenere la mamma perchè deve cominciare subito a studiare: “Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta. Bellissima giornata per carità ma mi tocca studiare e devo dare tre esami entro giugno e non so niente… Bene! Sto nella merd*!“

Il figlio di Carmen, infatti, ha deciso di lasciare il reality nonostante fosse uno dei favoriti per la vittoria. Il motivo è il ritorno all’Università che Alessandro non si sente di rimandare compromettendo il suo futuro accademico. Un gesto che da molti è stato apprezzato, in quanto alla fama il ragazzo ha preferito lo studio e in effetti lo sta facendo.

