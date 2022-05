L’ex ballerino di Amici rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con Belen, del rapporto con la ex Emma Marrone e con la figlia della Rodriguez Luna Marì.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Stefano De Martino vuota il sacco su Belen, Emma e Luna Marì. Dopo tanto silenzio, l’ex ballerino rivela proprio tutto quello che pensa e ammette di essere tornato con la sua Belen.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Come riporta Gossip e Tv, Stefano De Martino parla del suo rapporto con Emma Marrone: “Emma? Una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv…“.

Poi parla di Belen e del ritorno di fiamma con lei paragonandosi ad Albano e Romina: “Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di tranfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Del matrimonio con Belen svela: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come nel lavoro”. Poi Stefano smentisce il gossip secondo cui vorrebbe risposarsi con la conduttrice: “Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite“. L’ex ballerino di Amici, svela anche il suo rapporto con Luna Marì: “Lei è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG