Il 29 maggio la coppia nata a Uomini e Donne è convolata a nozze a Capri, il matrimonio è stato bellissimo ma quanto è costato? Ecco le cifre da urlo.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri con un rito civile, circondati dai loro amici e famigliari stretti. Le foto che la coppia ha postato rivela una location spettacolare con vista sul golfo di Napoli. Un matrimonio romantico per cui la coppia non ha badato a spese.

Quanto è costato il matrimonio di Beatrice e Marco

Come riporta il web, il fitto di Villa Lysis per celebrazione un rito civile varia dai mille e cinquecento euro in base ovviamente agli spazi da usare si arriva anche a 3mila. Ma ad essere costosi sono anche i fiori, di cui il matrimonio della coppia di Uomini e Donne sono stati i protagonisti. Gli archi di fiori bianchi costano tra i 5 mila e i 10 mila se sono abbondanti e anche di più. Per la cena nella fantastica Villa a Capri il prezzo potrebbe aggirarsi almeno intorno ai 200.

Insomma, Beatrice e Marco potrebbero aver speso almeno 50mila euro per il loro matrimonio. Almeno la coppia è felice. Una foto del momento del sì è stato postato dalla stessa ex corteggiatrice sui social con un bellissimo messaggio: “Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo si avvia di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, primo momento incontra i nostri occhi si sono sonoti, questo che che era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile.

Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore.“

Guarda il video:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG