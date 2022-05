Matrimoni celebrati, lacrime e confessioni forti e alcune importanti rivelazioni: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

La notizia sicuramente più succosa di questo weekend sono le nozze tra Beatrice Valli e Marco Fantini. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e domenica si sono sposati a Capri realizzando il loro sogno d’amore. Ma non è l’unica coppia che è convolata a nozze del dating show, anche Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono detti “sì” questo weekend. Oltre ai matrimoni però, ci sono state anche confessioni a Verissimo molto importanti.

Le news di gossip del weekend

Il weekend si apre con il bellissimo matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri. Dopo ben due rinvii a causa della Pandemia, la coppia formatosi a Uomini e Donne è convolata a nozze. Le foto si sprecano e tra gli invitati anche Elettra Lamborghini ed Aurora Ramazzotti. Prima di dirsi sì gli sposti su Instagram hanno condiviso un messaggio: “A tutto quello che sogniamo, a tutto quello che desideriamo e a tutto quello che verrà”.

Una foto del loro matrimonio

Oltre a loro due, anche un’altra coppia però del trono over, è convolata a nozze. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati! Una delle dame più amate di Uomini e Donne ha realizzato il suo sogno d’amore con il cavaliere con il quale è uscita dal programma. Eccoli qui in una foto:

Rimanendo sempre nel dating condotto da Maria De Filippi, Ida Platano è stata ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin ha rivelato tutto quello che prova per Riccardo Guarnieri. Come riporta Fan Page, la dama dichiara: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà“.

In tema di confessioni, uno sfogo importante arriva da Bianca Guaccero. L’ex conduttrice di Detto Fatto si sfoga ai microfoni di Silvia Toffanin sulle fake news che hanno circolato su di lei. L’attrice, come riporta Fan Page, dichiara: “In questo periodo storico bisogna stare attenti a quello che si dice. Qualsiasi cosa può essere usata per altro. Mi è dispiaciuto…i programmi hanno una loro vita, ci sono dei cicli che iniziano, ti insegnano tante cose e poi si concludono. “

E ancora: “Questa è stata la vita di un programma che è durato 10 anni. Ha dato sia a me, che a Caterina Balivo che mi ha preceduto, tantissime soddisfazioni. La cosa che ho voluto sottolineare, non è legata alla fine del programma e di questo ciclo, ma a un meccanismo che oggi esiste. Vengono prese delle frasi, delle affermazioni, vengono scritti dei titoli sensazionalistici e sulla base di questi, vengono costruite delle realtà che non esistono. “

La Guaccero conclude: “Questo è sfruttare. Si fa questa gara a chi fa il titolo più altisonante per avere click in più, quindi un guadagno, un tornaconto. Lo si fa sulle vite degli altri. È un fenomeno che va approfondito e fermato. Non parlo dei giornalisti seri, ci sono tante persone serie e meravigliose, parlo di un sistema che è riconoscibile. Vedi il titolo altisonante, poi apri l’articolo e ti accorgi che dentro non c’è scritto nulla, ma quel titolo resta. Se tutto questo mi ha ferito? Mi ha fatto riflettere, ci ho tenuto a metterci la faccia e a denunciare”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG