La dama di Uomini e Donne si è raccontata apertamente ai microfoni della Toffanin e poi parla anche del suo amore con Riccardo ma prima della lite in studio a Uomini e Donne.

Ida Platano è stata ospite di Verissimo e ha raccontato tra le lacrime la sua infanzia difficile e cosa ha dovuto affrontare. Poi la dama ha parlato anche di Riccardo Guarnieri definendolo “amore immenso” ma prima della lite in studio che sembra aver messo un punto sulla coppia.

Le dichiarazioni di Ida Platano a Verissimo

Silvia Toffanin

Come riporta Fan Page, Ida Platano parla della sua tortuosa infanzia tra le lacrime: “Scusami, si toccano dei tasti… Ho dovuto imparare a diventare grande, a prendermi le responsabilità. Sono stata poco bambina. A 17 anni mi sono innamorata. Non si poteva convivere, mio padre non era d’accordo. Mi sono sposata, sono stati 10 anni di matrimonio. Ero innamorata, però sono cresciuta insieme a lui. L’amore vero l’ho scoperto dopo. Sognavo dei figli, ma non sono mai arrivati. Tradimenti? Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato a decidere di chiudere questo matrimonio”.

E ancora: “Ho portato avanti la gravidanza da sola, però è stata la decisione più bella della mia vita. Dico sempre che è l’unica cosa giusta che ho fatto. Ho fatto degli errori, mi dedicavo tanto al mio lavoro, non do le colpe al mio ex se è andata così. Samuele non vede il papà. Questa cosa mi ha fatto stare male, ma lui non l’ha mai conosciuto. Oggi ha 11 anni”.

Su Riccardo dichiara: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà“.

Dopo l’intervista però c’è stato un forte scontro tra Ida e Riccardo in studio a Uomini e Donne che sembra aver posto fine alla loro storia.

