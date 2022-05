La modella è stufa dei numerosi follower che mettono in dubbio la sua relazione con l’ex gieffino, con cui le cose sembrano andare a gonfie vele.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono messi insieme nella Casa del Grande Fratello. All’inizio incerto ma poi il loro amore è scoppiato diventando sempre più forte. In questi ultimi giorni però, numerosi follower hanno additato la modella di postare poco sul suo fidanzato, alludendo ad una rottura. L’ex gieffina non ne può più e si sfoga sui social.

Lo sfogo di Federica Calemme sui social

“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui“. Questo uno dei tanti commenti social sulla relazione tra Federica e Gianmaria. L’ex gieffina si è indispettita e ha risposto a tono dichiarando: “Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me!“

Insomma, l’ex gieffina ha chiarito che la coppia va a gonfie vele nel privato ma che non deve necessariamente dimostrarlo sui social. Come riporta Fan Page: “Fin da subito, l’imprenditore napoletano si è mostrato interessato alla coinquilina, cercando di conoscerla e conquistarla in tutti i modi. La modella, anche lei originaria di Napoli, dopo qualche dubbio iniziale e il pensiero a un ragazzo fuori, ha deciso di lasciarsi andare e conoscere meglio Gianmaria.“

