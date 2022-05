L’ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la rottura con Mirko Antonucci con il quale avrebbe dovuto sposarsi fra pochissimo e con il quale ha avuto sua figlia Sophie.

Un doloroso momento quello che sta passando Ginevra Lambruschi che è stata lasciata poco prima delle nozze. L’ex volto del dating show si sfoga sui social e annuncia la fine della storia con Mirko Antonucci che, fra pochi giorni, sarebbe diventato suo marito.

L’annuncio doloroso di Ginevra Lambruschi

Un annuncio breve ma molto doloroso quello di Ginevra, che sui social scrive: “Volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalla nozze“. Queste le prime dure parole che ha rivolto ai fan l’ex volto di Uomini e Donne e poi prosegue: “Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò e farò da sola da mamma e papà”.

Queste ore per lei sono molto difficile ma fortunatamente a sostenerla ci sono i genitori che lei ringrazia: “Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie“.

Non sono state svelate le motivazioni di una rottura così improvvisa, forse è troppo presto per parlarne per Lambruschi che ha il cuore a pezzi ed è preoccupata per sua figlia. In ogni caso, numerosi messaggi di sostegno sono arrivati da tutti i suoi fan che cercano di starle vicino in un momento così difficile.

